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Сирийско-турецкий конфликт
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ЕС призвал все стороны в Идлибе немедленно выполнить условия перемирия

ЗАГРЕБ, 6 марта. /ТАСС/. Все участники конфликта в Идлибе должны немедленно и в полном объеме выполнить условия соглашения о прекращении огня, достигнутого в Москве. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, принятом по итогам неформальной встречи министров иностранных дел в Загребе в пятницу.

"Совет ЕС отмечает результаты встречи России и Турции в Москве в четверг и призывает в самой твердой форме все стороны немедленно и на постоянной основе установить на месте режим перемирия", - говорится в документе.

В заявлении также говорится, что Евросоюз осуждает использование властями Турции сирийских беженцев в своих политических целях.

"ЕС вновь заявляет о своей серьезной обеспокоенности ситуацией на греко-турецкой границе и решительно отвергает использовании Турцией миграционного давления в политических целях. Такая ситуация на внешней границе ЕС неприемлема", - отмечается в нем.

В документе упомянуто выделение дополнительно €60 млн гуманитарной помощи для населения северо-западной Сирии.

"ЕС рассматривает в приоритетном порядке гуманитарную ситуацию. Еврокомиссия выделяет дополнительные €60 млн на гуманитарную помощь для северо-западной Сирии, в том числе в приграничных районах, и намерена увеличить свою помощь гражданскому населению", - отмечается в нем.

Теги
СирияТурцияСирийско-турецкий конфликт
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