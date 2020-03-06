Эрдоган пообещал, что турецкие войска будут неизменно реагировать на любой выпад ВС Сирии

ТАСС, 6 марта. Войска турецких вооруженных сил, находящиеся в сирийской провинции Идлиб, будут неизменно давать отпор любым выпадам со стороны армии Сирии. Об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе общения с турецкими журналистами по возвращении из Москвы после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы будем неизменно бдительны к любым выпадам и к любым нарушениям со стороны армии режима [президента Сирии Башара Асада]", - приводит слова турецкого лидера газета Yeni Safak. По словам президента Турции, главная цель Анкары - "реализация положений резолюции ООН 2254 о запуске политического процесса и прекращении гражданской войны в Сирии".

Эрдоган также подчеркнул, что "турецкие наблюдательные пункты в Идлибе сохранят свой статус". "Известно, что у нас есть 12 наблюдательных пунктов, и они очень для нас важны. Ни о каких изменениях [относительно наблюдательных пунктов] и речи быть не может", - указал он.

Путин и Эрдоган на состоявшихся в четверг в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в Идлибе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения с вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом.