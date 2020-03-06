Адвокаты Порошенко заявили о передаче нескольких дел против него в Антикоррупционное бюро

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Как минимум четыре уголовных дела, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко, незаконно расследовались Государственным бюро расследований (ГБР) и будут переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом в пятницу заявил журналистам один из защитников бывшего главы государства Игорь Головань после окончания очередного допроса Порошенко в ГБР.

"Как минимум четыре уголовных дела незаконно расследовались ГБР, и на сегодняшний день есть решения о передаче их подследственности в НАБУ", - отметил он. Защита Порошенко считает, что уголовные дела зарегистрировали без факта преступления и в целом они являются необоснованными. "Мы имеем ситуацию, когда раскрывается суть незаконной операции по незаконному преследованию Петра Порошенко", - утверждает адвокат. Защита будет требовать привлечь к ответственности тех, кто организовал "эту операцию", добавил он.

Подробностей допроса, который продолжался 6 марта около двух часов, адвокаты не сообщили.

Перед допросом Порошенко заявлял, что суд на Украине обязал ГБР закрыть одно из уголовных дел против него, для дачи показаний по которому он и был вызван. По его словам, суд вынес также решение, которым обязал ГБР открыть расследование против самого инициатора этого дела депутата Верховной рады Александра Дубинского за "заведомо ложное сообщение о преступлении". По информации украинских СМИ, ранее Дубинский зарегистрировал в ГБР дело в отношении Порошенко о фактах декларирования им недостоверной информации за 2018 год.

ГБР расследует 13 дел, в которых фигурирует экс-президент и его окружение. Они касаются государственной измены, злоупотребления служебным положением, легализации преступных доходов, неуплаты налогов, попытки узурпации судебной власти, фактов незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде, нарушений при продаже крупнейшего актива "Кузницы на Рыбальском".

Ранее следователи Госбюро подали в прокуратуру ходатайство о принудительном приводе Порошенко на допрос, однако 28 февраля он сам пришел в ГБР. Там его в течение шести часов допрашивали по делу о вмешательстве в деятельность судов. Порошенко сообщил тогда, что по итогам допроса ему никаких обвинений предъявлено не было.