Выжившие после "Супервторника". Кто остался в борьбе против Трампа за Белый дом

В борьбе за право представлять демократов на выборах сходятся Джо Байден и Берни Сандерс — два непохожих между собой политика.

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Фаворитом гонки политологи признают 77-летнего Байдена, c 2009-го по 2017-й уже находившегося на вершине власти — занимавшего должность вице-президента США. Байден представляет большинство избирателей-демократов — сторонников умеренно-либерального курса. На предыдущих праймериз 2016 года единомышленники политика (тогда их точку зрения отстаивала Хиллари Клинтон) смогли добиться победы. Многолетний политический опыт Байдена (в Конгресс США его впервые избрали 47 лет назад) — козырь кандидата, но одновременно и его слабое место. Годы, проведенные в Белом доме вместе с Бараком Обамой, позволили Байдену заручиться поддержкой афроамериканской общины. Чтобы эффективнее использовать память об эпохе Обамы, Байден готов вернуть экс-президента в политику: назначить его в Верховный суд, а бывшую первую леди Мишель Обаму взять в свою команду в качестве вице-президента. Впрочем, окончательное и решение на этот счет еще не принято. В то же время долгую политическую карьеру Байдена иногда считают небезупречной. Претендента на Белый дом упрекают в консервативном взгляде на общественные вопросы. В 1990-е годы он поддерживал законопроекты против однополых браков и права людей нетрадиционной ориентации служить в армии. Однако с тех пор полностью пересмотрел свои позиции.

Описание Джо Байден © EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

Как и подавляющее большинство политиков-демократов, Байден выступает за увеличение налогового бремени для богатых: "Миллиардеры должны платить больше, а средний класс — меньше". Однако в том, что касается суммы выплат, Байдену далеко до его основного конкурента — Берни Сандерса, призывающего брать пример с социал-демократических стран Скандинавии.

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78-летний Берни Сандерс — ветеран американской политики, как и Джо Байден. Свое политическое кредо претендент номер два формулирует как "демократический социализм". В планах Сандерса — повышение минимального размера оплаты труда, введение отпусков по уходу за детьми, бесплатное высшее образование. Все это — за счет богатых. В 2019 году Сандерс произвел эффект разорвавшейся бомбы своим заявлением, что миллиардеров в США… не должно быть вообще. Однако пристальный анализ экономической программы кандидата показывает, что на деле Сандерс не настолько радикален, как на словах. Миллиардеры в CША сохранятся, даже если этот претендент окажется у власти. Вместе с тем акцент на высоких налогах и перераспределении способен отпугнуть умеренного избирателя, чем уже пользуется Дональд Трамп. Он называет Сандерса "чокнутым" и убежденно провозглашает: США никогда не станут социалистической страной. В гонке за Белый дом остается еще один претендент — 38-летняя Тулси Габбард, получившая известность благодаря редким в США взглядам на внешнюю политику. Самый запоминающийся эпизод в политической карьере Габбард — встреча в 2017 году с президентом Сирии Башаром Асадом. С тех пор Габбард воздерживалась от большинства обвинений в его адрес. В 2019 году против молодой претендентки выступила тяжеловес партии демократов Хиллари Клинтон, назвавшая ее "любимицей Москвы". В экономике и социальной политике Габбард — единомышленница Берни Сандерса: в 2016 году она призывала отдать голос именно ему. В обозримом будущем можно ожидать, что Габбард снимет свою кандидатуру в пользу Сандерса. Но даже если она не сделает этого, ее шансы на победу в гонке стремятся к нулю: единственный регион США, где ей удалось получить более 15%, — Американское Самоа, откуда она сама родом. На всех остальных уже состоявшихся праймериз и кокусах результаты Габбард были незавидны.

Описание Берни Сандерс © EPA-EFE/HERB SWANSON

Кто уже вылетел из гонки Вечером 1 марта о выходе из гонки объвил один из фаворитов Пит Буттиджич — миллениал, открытый гей и ветеран войны в Афганистане. На предварительном голосовании в Айове, состоявшемся 3 февраля, он занял первое место. Выйти из гонки его побудило поражение на праймериз в Южной Каролине. Политик, занимающий центристские позиции в лагере демократов, не смог составить конкуренцию Джо Байдену, со взглядами которого согласен по многим вопросам. Еще одна причина выхода Буттиджича из гонки — отстутствие поддержки со стороны афроамериканской общины, традиционно составляющей важную часть электората демократов. О президентских амбициях заявлял миллиардер, бывший руководитель сети кофеен Starbucks Говард Шульц. Он намеревался участвовать в выборах как независимый центристский кандидат, но вскоре свернул свою кампанию.

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Стремительно набирала популярность сенатор Камала Харрис (Калифорния). Интернет-портал FiveThirtyEight, публикующий статистические данные о ходе предвыборных кампаний, называл ее потенциально одним из сильнейших кандидатов на выборах-2020. Она выступает за прогрессивные социальные реформы, например "Medicare для всех", и находится в жесткой оппозиции по отношению к Трампу. 3 декабря Харрис объявила в своем Twitter, что выходит из гонки из-за нехатки финансовых средств на кампанию. Отдельная группа кандидатов — это "обамовцы", то есть крупные чиновники или видные деятели при 44-м главе Белого дома. Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Обамы, выдвинул свою кандидатуру одним из первых, но вышел из гонки в начале 2020 года. Бизнесмен Эндрю Янг, отмеченный кабинетом Обамы как президентский посол по глобальному предпринимательству, продвигал свою кампанию на основе нетривиальных инициатив, например обещания выплачивать десяти выбранным наугад избирателям по $1 тыс. наличными в месяц до конца 2019 года. Янг достаточно долго продолжал свою кампанию, но плохие результаты на праймериз в Айове и Нью-Гэмпшире вынудили его сняться с выборов.

Описание Майкл Блумберг © AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez