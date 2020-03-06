Русский признали в ДНР единственным государственным языком

ДОНЕЦК, 6 марта. /ТАСС/. Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) внес изменения в статью 10 конституции ДНР в части определения русского языка как единственного, имеющего статус государственного. Об этом в пятницу сообщил в Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

"Необходимость принятия поправки в основной закон страны назрела давно, поскольку применение украинского языка как государственного не нашло своей практической реализации. Для большинства жителей ДНР русский язык является родным - большая часть Донбасса на нем не просто говорит, но и думает", - отметил Пушилин, приветствуя решение местного парламента.