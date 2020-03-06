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На Украине запретили ретрансляцию RTVI

В ходе проверки контента телеканала выявлены нарушения, утверждает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ретрансляцию в стране телеканала RTVI за несоответствие его контента Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинскому законодательству. Об этом сказано в сообщении регулятора.

Ранее в отношении телекомпании действовали временные ограничения на ретрансляцию, которые истекают 7 марта, за "неоднократную демонстрацию аудиовизуальных произведений с участием лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности". В ходе новой проверки контента телеканала были вновь выявлены нарушения, сообщил Нацсовет.

"Учитывая все зафиксированные нарушения, Национальный совет решил изъять из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, телеканал RTVI", - сказано в сообщении.

Нацсовет 6 сентября 2018 года временно прекратил ретрансляцию телеканала RTVI с британской лицензией за нарушения украинского законодательства, в том числе за "распространение пропаганды государства-агрессора". В регуляторе заявляли, что телеканал "превратился в площадку распространения информации, которая имеет признаки отрицания государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

RTVI является международным русскоязычным телеканалом, осуществляет вещание на территории ряда государств СНГ (России, Казахстана и Молдавии), Грузии, стран Балтии, Германии, Израиля, Великобритании, Испании, США, Канады, Австралии и других стран. Общая аудитория телеканала RTVI оценивается в 25 млн человек.

В пятницу регулятор сообщил, что в течение 2014 - 2019 годов ограничил вещание 86 иностранных телеканалов, из которых 74 имеют прямое российское происхождение.

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