Полиция ликвидировала одного из нападавших на участников церемонии в Кабуле

ТАСС, 6 марта. Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о ликвидации одного из боевиков, которые совершили нападение во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, одним из гостей которой был премьер-министр страны Абдулла Абдулла. Об этом в пятницу сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на официального представителя ведомства Насрата Рахими.
По его данным, афганские силы безопасности в настоящий момент проводят операцию по поиску и ликвидации остальных нападавших.
Все, кто присутствовал на мероприятии, эвакуированы в безопасное место, заверил представитель МВД.