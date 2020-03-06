Полиция ликвидировала одного из нападавших на участников церемонии в Кабуле

ТАСС, 6 марта. Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о ликвидации одного из боевиков, которые совершили нападение во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, одним из гостей которой был премьер-министр страны Абдулла Абдулла. Об этом в пятницу сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на официального представителя ведомства Насрата Рахими.