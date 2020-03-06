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Полиция ликвидировала одного из нападавших на участников церемонии в Кабуле

Операция по поиску и ликвидации остальных нападавших продолжается

ТАСС, 6 марта. Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о ликвидации одного из боевиков, которые совершили нападение во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, одним из гостей которой был премьер-министр страны Абдулла Абдулла. Об этом в пятницу сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на официального представителя ведомства Насрата Рахими.

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По его данным, афганские силы безопасности в настоящий момент проводят операцию по поиску и ликвидации остальных нападавших.

Все, кто присутствовал на мероприятии, эвакуированы в безопасное место, заверил представитель МВД.

Теги
АфганистанАбдулла, Абдулла
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