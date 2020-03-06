В Тунисе шесть человек пострадали в результате теракта у посольства США

ТУНИС, 6 марта. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в результате теракта, совершенного утром в пятницу двумя смертниками у входа в посольство США в Тунисе. Эту информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел Туниса.

"В результате теракта получили ранения пять сотрудников полиции и один случайный прохожий", - заявили в МВД.

В ведомстве также подтвердили гибель двух смертников, которые привели в действие самодельную взрывчатку. В МВД подчеркнули, что правительство страны созвало экстренное заседание и следит за развитием ситуации. Все подразделения правоохранительных органов приведены в состояние повышенной готовности, чтобы своевременно реагировать на "любые возможные угрозы".

В свою очередь, радиостанция Mosaique FM со ссылкой на правоохранителей передает, что следователи уже установили личности исполнителей теракта. Оба в прошлом отбывали тюремное заключение за принадлежность к экстремистской группировке, а один из них только недавно был выпущен из тюрьмы. Сообщается также о задержании одного человека, подозреваемого в причастности к террористическому акту. Ранее радиостанция сообщила о том, что один из получивших ранения полицейских погиб.

Как сообщили местные СМИ, террористы подъехали на мотоцикле к охранявшему дипмиссию патрулю и сделали вид, что хотят уточнить что-то у силовиков. В следующий момент прогремел взрыв. После атаки началась эвакуация персонала посольства, на место происшествия были направлены дополнительные наряды силовых структур.

Теракты в Тунисе

В 2015 году по стране прокатилась волна организованных террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) терактов. Тогда в марте в предместье столицы боевики ворвались в Национальный музей Бардо и открыли огонь по находившимся там людям, погибли более 20 человек. Через три месяца, 26 июня, в курортном городе Сус был совершен крупнейший за всю историю Туниса теракт, когда экстремист расстрелял 38 постояльцев отеля Riu Imperial Marhaba.

С ноября 2015 года в стране действует режим чрезвычайного положения, который был введен после совершенного тогда теракта в центре столицы, недалеко от зданий министерств внутренних дел и туризма. В результате нападения террориста-смертника на автобус с президентской охраной погибли 13 человек, еще 20 получили ранения.

Ответственность за вылазку также взяла на себя ИГ. Действие режима ЧП, изначально введенного на 30 дней, впоследствии постоянно продлевалось.