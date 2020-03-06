Эрдоган утверждает, что обсуждал в Москве с Путиным ситуацию в Ливии

АНКАРА, 6 марта. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что во время визита в Москву он обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным обстановку в Ливии. Об этом он рассказал турецким журналистом на борту своего самолета, когда возвращался из России. Фрагменты этого интервью публикует в пятницу телеканал NTV.

"С господином Путиным мы обсудили перемирие в Идлибе, а также Ливию, о которой я только что говорил. Очевидно, что позиция Хафтра непримирима по Ливии. Он не соблюдает никаких соглашений, а также поддерживает военные действия. Такие государства, как США, Италия, Германия теперь это прекрасно понимают", - сказал он.

"Таким образом, для нас двоих очень важным ожидаемым событием является завершение конфликта в Ливии. Оно может случиться благодаря похожим шагам, которые были предприняты сегодня вечером (президент Турции имеет в виду переговоры в Москве по Идлибу от 5 марта - прим. ТАСС)", - сказал Эрдоган.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное и заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Несмотря на действующий с 12 января между сторонами режим прекращения огня и все попытки международного сообщества сподвигнуть их к мирному урегулированию конфликта, силы ПНС и ЛНА периодически вступают в боестолкновения, постоянно обвиняя друг друга в нарушении перемирия.