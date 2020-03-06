Трамп надеется, что афганские власти смогут себя защитить после вывода войск США из страны

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп надеется, что афганские власти в долгосрочной перспективе смогут защищать себя после вывода из страны американских войск. Об этом глава вашингтонской администрации сообщил журналистам в пятницу в Белом доме.

"Мы должны посмотреть, что будет, надеюсь, что они смогут, но я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос", - сказал он.

"Страны должны сами о себе заботиться. Мы не можем быть там еще 20 лет", - отметил глава вашингтонской администрации, отвечая на вопрос, не беспокоит ли его то, что после вывода сил США, власть в Афганистане могут захватить представители движения "Талибан" (запрещено в РФ). "Мы были там, мы защищали страну. Но в конечном счете страны должны сами себя защищать. Это нужно было сделать давно", - продолжил Трамп.

В соответствии с подписанным 29 февраля в столице Катара спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и представителем талибов муллой Абдуллой Гани Барадаром соглашением, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Через 4,5 месяца с момента подписания документа численность контингента США в Афганистане должна быть уменьшена до 8600 человек и пропорционально сокращена численность войск коалиции и союзников. Кроме того, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция выведут войска с пяти военных баз. Затем, при выполнении талибами своих обязательств, США, союзники и коалиция полностью выведут все оставшиеся силы из Афганистана в последующие 9,5 месяца.