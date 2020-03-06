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Трамп 7 марта встретится во Флориде с Болсонару

Президент США и Бразилии "обсудят возможности для создания более процветающего, безопасного и демократического мира"

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу встретится со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Как сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома, встреча пройдет в принадлежащем главе вашингтонской администрации поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

"Будучи лидерами двух крупнейших экономик [Западного] полушария, они обсудят возможности для восстановления демократии в Венесуэле, установление мира на Ближнем Востоке, осуществление направленной на рост [экономики] торговой политики, инвестиции в инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны "обсудят возможности для создания более процветающего, безопасного и демократического мира".

Теги
БразилияСШАТрамп, ДональдБолсонару, Жаир
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