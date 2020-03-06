Число жертв нападения в Кабуле выросло до 29

ТАСС, 6 марта. Число погибших в результате нападения на участников церемонии в столице Афганистана, на которой присутствовал премьер-министр страны Абдулла Абдулла, достигло 29. Как сообщил в пятницу телеканал TOLO News со ссылкой на МВД страны, еще 61 человек получил ранения.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя афганского министерства здравоохранения информировало, что по меньшей мере 27 человек погибли, еще 29 получили ранения в результате нападения на участников памятного мероприятия, где присутствовали известные политики.

Стрельба началась во время выступления бывшего вице-президента Афганистана Карима Халили. Афганский премьер не пострадал и незамедлительно покинул место происшествия. Как сообщил TOLO News со ссылкой на представителя радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), террористическая организация отрицает свою причастность к стрельбе во время церемонии в Кабуле.