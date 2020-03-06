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Миграционный кризис в Европе

СМИ: шведского политика выслали из Турции за попытку убедить мигрантов не ехать в Швецию

Йимми Окессон был задержан за раздачу листовок без разрешения

СТОКГОЛЬМ, 6 марта. /ТАСС/. Лидер националистической партии "Шведские демократы" Йимми Окессон был задержан турецкой полицией за раздачу на границе с Грецией без разрешения листовок с информацией о том, что Швеция не может принимать больше соискателей убежища. Об этом в пятницу сообщает телеканал SVT со ссылкой на турецкие СМИ.

Турецкая полиция сопроводила шведского политика в аэропорт Стамбула, откуда отправила обратно в Швецию.

На листовках, которые несколько дней раздавал Окессон, был текст "Швеция полна" с подписью "Шведский народ и "Шведские демократы" на английском языке, сообщила в среду газета Expressen. По словам Окессона, у Швеции нет возможности принимать больше мигрантов и следует стремиться к тому, чтобы беженцы не хотели ехать именно в Швецию. Он считает, что все мигранты прежде всего стремятся попасть в Германию и Швецию.

В 2015 году Швеция приняла 165 тыс. переселенцев. Это является самым большим в ЕС показателем в расчете на душу населения.

Как сообщило 28 февраля агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника, в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Этот шаг последовал за инцидентом с гибелью 36 турецких солдат в Идлибе. Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, "в Европу направились сотни тысяч беженцев, и в скором времени их число достигнет миллионов".

Как сообщили газете Naftemporiki правительственные источники, в общей сложности с утра 29 февраля до утра 5 марта были пресечены 36 тыс. 649 попыток незаконного проникновения в Грецию. Задержаны 252 человека, но сирийцев среди них всего 4%. 64% составляют выходцы из Афганистана, 19% - из Пакистана, 5% - из Турции, 2,6% - из Сомали. 5,4% приходится на нелегальных мигрантов из Ирака, Ирана, Марокко, Эфиопии, Бангладеш и Египта.

Теги
АфганистанБангладешЭфиопияШвецияСомалиИранИракПакистанСирияТурцияГерманияГрецияЕгипетМароккоЭрдоган, Реджеп ТайипПроблема нелегальной миграции в Европе
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