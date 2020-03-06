Бывшего главу Нацбанка Молдавии арестовали по делу о хищении €1 млрд

КИШИНЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Бывшего председателя Национального банка Молдавии (НБМ) Дорина Дрэгуцану арестовали на 30 суток по нашумевшему делу о хищении €1 млрд из банков страны. Такое решение принял в пятницу суд Кишинева по просьбе Антикоррупционной прокуратуры, которая обвинила его в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Также по этому делу по итогам прошедших накануне обысков и допросов в НБМ на трое суток задержаны трое подозреваемых, среди которых "нынешний и бывший вице-президенты банка, а также начальник одного из управлений", которые содержатся в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией. Со своей стороны генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что дал разрешение на допрос и задержание бывших и нынешних руководителей НБМ, среди которых назвал Дрэгуцану, бывшего вице-председателя Эмму Тэбырцэ, нынешних вице-председателей Аурелиу Чинчлей и Иона Стурзу.

Дрэгуцану назначили главой Нацбанка в ноябре 2009 года по предложению выступающей за объединение с Румынией Либеральной партии. Многие ее выдвиженцы отмечены причастностью к громким коррупционным скандалам, среди них - нынешний лидер партии, бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, министр транспорта Юрий Киринчук.

Мандат Дрэгуцану истекал в ноябре 2016 года, однако он ушел в отставку в сентябре 2015 года, после того как в Молдавии разгорелся очередной коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы около €1 млрд, что составляло более 20% ВВП страны