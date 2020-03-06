{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бывшего главу Нацбанка Молдавии арестовали по делу о хищении €1 млрд

Задержаны еще трое подозреваемых

КИШИНЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Бывшего председателя Национального банка Молдавии (НБМ) Дорина Дрэгуцану арестовали на 30 суток по нашумевшему делу о хищении €1 млрд из банков страны. Такое решение принял в пятницу суд Кишинева по просьбе Антикоррупционной прокуратуры, которая обвинила его в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

На эту тему

Также по этому делу по итогам прошедших накануне обысков и допросов в НБМ на трое суток задержаны трое подозреваемых, среди которых "нынешний и бывший вице-президенты банка, а также начальник одного из управлений", которые содержатся в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией. Со своей стороны генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что дал разрешение на допрос и задержание бывших и нынешних руководителей НБМ, среди которых назвал Дрэгуцану, бывшего вице-председателя Эмму Тэбырцэ, нынешних вице-председателей Аурелиу Чинчлей и Иона Стурзу.

Дрэгуцану назначили главой Нацбанка в ноябре 2009 года по предложению выступающей за объединение с Румынией Либеральной партии. Многие ее выдвиженцы отмечены причастностью к громким коррупционным скандалам, среди них - нынешний лидер партии, бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, министр транспорта Юрий Киринчук.

Мандат Дрэгуцану истекал в ноябре 2016 года, однако он ушел в отставку в сентябре 2015 года, после того как в Молдавии разгорелся очередной коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы около €1 млрд, что составляло более 20% ВВП страны

Теги
Молдавия
Реклама на ТАСС
Миграционный кризис в Европе
Эрдоган заявил Меркель, что нужно пересмотреть соглашение Турции и ЕС по беженцам
Турецкий лидер указал на "намерение Греции игнорировать учредительный договор ЕС"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС