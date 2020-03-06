СМИ: средства ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника под Латакией

ТАСС, 6 марта. Средства противовоздушной обороны (ПВО), размещенные в районе базы российских ВКС в Хмеймиме, отразили атаку беспилотных летательных аппаратов под Латакией. Об этом сообщил в пятницу сирийский правительственный телеканал Syria.

По его информации, средствам ПВО удалось сбить два беспилотника над городом Джебла, которые были запущены с подконтрольной боевикам территории в провинции Идлиб.

Последняя атака на Латакию и ее окрестности была предпринята 28 февраля, когда на юге и востоке Идлиба шли ожесточенные бои между правительственными силами и бандформированиями.

5 марта президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган на прошедших в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в Идлибе должны быть прекращены вдоль всей линии соприкосновения с вступлением в силу перемирия 6 марта.

С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе Алеппо - Латакия (М4), вдоль которой будет создан коридор безопасности.