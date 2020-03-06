Зеленский отвел год на достижение результатов по проблеме Донбасса

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский отводит год на достижение результатов по Донбассу и обещает выйти из переговоров, если за этот срок "нормандский формат" не принесет результатов. Об этом сообщает британская The Guardian , в пятницу разместившая на своем сайте выдержки из интервью, которое Зеленский дал изданию в Киеве в конце февраля.

"Часы тикают. Правительство может потратить год на все соглашение, после чего оно должно быть воплощено в жизнь. Тратить на это больше времени запрещено", - сказал Зеленский, полный текст интервью которого издание должно опубликовать в субботу.

"Я не потрачу свои пять лет [на президентском посту], которые мне дал украинский народ, на то, чтобы пять лет работать над "Минском". Я не буду так делать", - добавил он, подчеркнув, что у Киева есть "два или три плана" на тот случай, если переговоры не принесут результата и из них необходимо будет выйти.

Как добавляет The Guardian, Зеленский ожидает подвижек от российской стороны и отсчитывает годовой срок от момента встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже в декабре прошлого года. По словам украинского лидера, во встрече было несколько "эмоциональных моментов". "Мне кажется, что он [Путин] меня услышал. У меня есть такое ощущение, и я надеюсь, что оно меня не обманывает", - сказал Зеленский, комментируя встречу "нормандской четверки" в Париже.