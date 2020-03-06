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Сирийско-турецкий конфликт
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Источник: США заблокировали заявление СБ ООН в поддержку соглашений Путина и Эрдогана

Зал заседаний СБ ООН EPA/JASON SZENES
Описание
Зал заседаний СБ ООН
© EPA/JASON SZENES

ООН, 6 марта. /ТАСС/. Делегация США заблокировала общее заявление Совета Безопасности ООН в поддержку договоренностей президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по Сирии. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник во всемирной организации.

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По итогам закрытых консультаций Совбеза постпред России при ООН заявил журналистам, что информировал коллег о российско-турецких договоренностях. "Члены СБ приняли их к сведению и в разной степени поддержали, - сказал он. - Мы хотели принять общее заявление для прессы, но из-за позиции одной из делегаций это оказалось невозможно".

Небензя отказался уточнять, о какой именно делегации идет речь. Однако дипломаты, принимавшие участие во встрече, пояснили ТАСС, что с отказом поддержать заявление выступили США.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипНебензя, Василий АлексеевичСирийско-турецкий конфликт
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