АНКАРА, 6 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган планирует посетить Брюссель 9 марта на фоне кризисной ситуации вокруг сирийских беженцев, которые начали пересекать границу Турции и ЕС. Об этом сообщила в пятницу администрация турецкого лидера.

"Наш президент планирует 9 марта посетить Брюссель с однодневным визитом", - отмечается в заявлении канцелярии.

Между тем ранее в пятницу Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которых он сообщил о "необходимости пересмотреть соглашение Турции и ЕС по беженцам", поскольку оно "не выполняется".

В конце февраля после столкновения с сирийской армией, в котором погибли 36 турецких военнослужащих, Анкара приняла решение не останавливать беженцев из Сирии, которые стремятся попасть в ЕС. Власти Турции оценивали число пересекших границу беженцев в 100 тыс. Евросоюз ведет с Турцией переговоры о разрешении ситуации и обещает поддержку сталкивающимся с наплывом беженцев Греции, Болгарии и Кипру. Граница Турции и ЕС была закрыта для мигрантов с 2016 года в рамках договоренности Брюсселя и Анкары о безвизовом режиме, который, однако, так и не был введен.