СМИ: Гайана выслала трех выходцев из России из-за "вмешательства в выборы"

ТАСС, 6 марта. Министр государственной безопасности Гайаны Хемрадж Рамджаттан утверждает, что власти страны задержали и депортировали трех выходцев из России, которые, по его словам, якобы вмешивались в прошедшие в стране 2 марта парламентские и президентские выборы. Об этом сообщила в пятницу местная газета Guyana Chronicle.

Российское руководство неоднократно на всех уровнях отвергало любые обвинения в адрес РФ в попытках повлиять на электоральный процесс в разных странах. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва "не имеет привычки вмешиваться во внутренние дела других стран". Российские власти не раз обращали внимание на то, что те, кто выступает с утверждениями о вмешательстве РФ, не приводят никаких доказательств.

По словам Рамджаттана, который является кандидатом на пост премьер-министра от правящей коалиции "Сотрудничество ради национального единства и союз за перемены", гайанские силовики выявили группу из четырех человек, предположительно работавших на добывающую нефть на территории Гайаны американскую энергетическую корпорацию Exxon Mobil. Трое из них были задержаны и депортированы, четвертый не найден. "Мы выявили трех человек, которые разговаривали с лидерами [оппозиционной] "Народной прогрессивной партии" Гайаны в отеле Marriott. Один из них был из Ливии и имел российское происхождение, один - из России, один - из Америки, российского происхождения. Они приехали в эту страну [Гайану], и мы были вынуждены их депортировать в день выборов (2 марта - прим. ТАСС) после того, как наша разведка установила наличие сговора с целью получения доступа к компьютерной системе избирательной комиссии Гайаны", - утверждает министр.

"Мы не связывались с посольством России и Американской торговой палатой в Гайане. Мы не считаем, что российское посольство может быть как-то с этим связано", - добавил он. Полиция связалась с представителями Exxon Mobil, чтобы прояснить ситуацию, отмечает издание.

Посольство России в Гайане пока не комментирует информацию о высылке выходцев из РФ. "Комментариев пока что не даем", - отметили в дипломатическом представительстве на вопрос ТАСС.

Победитель прошедших в Гайане выборов пока не объявлен, подсчет голосов продолжается. По данным агентства Reuters, лидер гайанской оппозиции, генеральный секретарь Народной прогрессивной партии Бхаррат Джагдео в четверг обвинил избирательную комиссию в фальсификации результатов выборов.