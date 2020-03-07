NBC: власти США получили данные о том, что талибы не собираются выполнять соглашение

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Американские официальные лица получили разведывательные данные, которые свидетельствуют о том, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не намерено выполнять условия мирного соглашения с США. Об этом сообщил в пятницу телеканал NBC .

По словам его источников из числа американских чиновников, в США полученные сведения посчитали убедительными. "Они не собираются выполнять соглашение", - отметил один из источников, говоря о намерениях талибов. "Мы надеемся, что они выполнят свою часть договоренностей, но мы полагаем, что знаем, каковы их истинные намерения", - приводит телеканал слова другого официального лица. В публикации не уточняется, какие именно материалы получила американская сторона.

Как отмечает телеканал, его близкие к талибам источники в Пакистане также сообщили, что движение не планирует выполнять свои обязательства. Оно якобы рассчитывает атаковать афганские власти после вывода американских войск из страны. "Мы скажем афганскому руководству, что, если США признало нас и нашу позицию, пришло время отдать нам страну мирным путем", - приводятся в материале слова некого лица из числа сторонников "Талибана".

По сведениям источников NBC в Пентагоне и разведывательных службах, власти США считают возможными атаки со стороны талибов на афганские власти, однако не намерены из-за этого отказываться от планов вывести свои войска из страны. Бывший американский чиновник сказал журналистам телеканала, что в Вашингтоне осознают возможность того, что талибы смогут захватить власть в Афганистане.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. Переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня должны начаться 10 марта. До начала межафганских переговоров в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.