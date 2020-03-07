Помпео и Гутерриш обсудили ситуацию в Афганистане и Сирии

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудил ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии и Йемене. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь Помпео и генеральный секретарь Гутерриш обсудили недавний прогресс в деле политического урегулирования в Афганистане, а также развитие событий в Йемене, Ливии и Сирии. По теме Сирии они обсудили важность долгосрочного режима прекращения огня и продолжения поставок через границу помощи под эгидой ООН," - говорится в заявлении.

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган на состоявшихся в четверг в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в Идлибе должны прекратиться вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М-4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом.

Как сообщил ТАСС в пятницу источник в ООН, делегация США заблокировала общее заявление Совета Безопасности ООН в поддержку договоренностей президентов РФ и Турции.