WSJ: брат и племянник короля Саудовской Аравии задержаны по обвинению в измене

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Брат и племянник короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда задержаны в пятницу по обвинению в измене. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на собственные источники.

По их данным, охранники королевского двора утром в пятницу пришли в дома двух родственников короля, задержали их и провели обыски. Задержан также один из братьев племянника короля. Задержанным может грозить пожизненное лишение свободы или казнь, уточняют источники издания.

Они расценивают происшедшее как попытку наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда расчистить себе путь к престолу на случай смерти или отречения 84-летнего короля.

В начале ноября 2017 года Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем поместил под стражу в гостиницу Ritz Carlton в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. Как заявлял кронпринц, 95% обвиняемых согласились на сделку, условием которой была передача части их активов властям в счет причиненного ущерба государству.