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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро заявил, что США готовят план войны против Венесуэлы

Вашингтон решил создать план, чтобы дестабилизировать Каракас, считает венесуэльский президент
Президент Венесуэлы Николас Мадуро EPA-EFE/Rayner Pena
Описание
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© EPA-EFE/Rayner Pena

КАРАКАС, 7 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовят план войны против Венесуэлы. Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в пятницу во время встречи с губернаторами и мэрами в Каракасе.

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"Они [власти США] решили создать план, чтобы принести войну, терроризм, дестабилизировать Венесуэлу и наполнить ее насилием, обострить вооруженный конфликт и оправдать военное вмешательство в нашу страну", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Президент Венесуэлы добавил, что помощником США в этом должна стать Бразилия. "Мы просим демократические, гуманистические круги, народ Бразилии и вооруженные силы [этой страны] остановить любые авантюры [президента Бразилии] Жаира Болсонару, при поддержке [президента США] Дональда Трампа, против Венесуэлы", - подчеркнул Мадуро.

Теги
Мадуро, НиколасБразилияСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, Дональд
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