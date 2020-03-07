CNN: Пентагон планирует поставить Украине РЛС и патрульные катера на $125 млн

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Конгресс поставлен в известность о планах Министерства обороны США поставить Украине противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера и другую технику на $125 млн. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источники в Конгрессе и администрации Соединенных Штатов.

По их данным, речь идет о половине нового транша военной помощи Украине в размере $250 млн. Пентагон планирует поставить Киеву в том числе противоартиллерийские РЛС и патрульные катера Mark VI. Сроки не уточняются.

"Министерство обороны не комментирует и не подтверждает предстоящее выделение помощи по линии безопасности, находящееся на рассмотрении Конгресса", - заявила телекомпании официальный представитель Пентагона подполковник американских ВВС Карла Глисон.

Тема заморозки администрацией США военной помощи Украине увязывалась с неудачной попыткой демократов в Конгрессе отстранить Дональда Трампа от должности президента. В феврале Трамп объявил об отставке заместителя министра обороны США по политическим делам Джона Руда. Агентство Bloomberg напомнило, что в мае 2019 года Руд, выступая на слушаниях в Конгрессе, заявил о том, что Украине необходимо выделить $250 млн военной помощи, поскольку она достигла достаточных успехов в борьбе с коррупцией. Позднее, однако, администрация Трампа заморозила помощь, ссылаясь именно на обеспокоенность по поводу недостаточного прогресса в этой сфере.

Крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году начался в сентябре 2019 года. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп якобы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности сына его политического противника Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Это стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал президента по обеим статьям обвинения.