{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новым главой аппарата сотрудников Белого дома станет Марк Медоуз

Президент США Дональд Трамп сообщил, что давно знает конгрессмена и уже работал с ним
Марк Медоуз EPA-EFE/Al Drago / POOL
Описание
Марк Медоуз
© EPA-EFE/Al Drago / POOL

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить новым руководителем аппарата сотрудников Белого дома конгрессмена Марка Медоуза (республиканец от штата Северная Каролина). Об этом он написал в пятницу на своей странице в сети Twitter.

"Я рад сообщить, что конгрессмен Марк Медоуз станет руководителем аппарата сотрудников Белого дома. Я давно знаю Марка и работал с ним, и у нас очень хорошие отношения", - заявил он.

"Я хочу поблагодарить и.о. руководителя Мика Малвэни за его очень хорошую службу в администрации. Он станет спецпосланником США по Северной Ирландии", - добавил глава Белого дома.

Трамп в декабре прошлого года объявил о решении назначить директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэни на должность и.о. главы аппарата Белого дома. За неделю до этого стало известно о предстоящей отставке с этого поста Джона Келли. Трамп тогда подчеркнул, что новое назначение может быть временным.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Трамп 12 марта примет в Белом доме премьера Ирландии
Стороны обсудят пути укрепления отношений между странами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС