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Гутерриш обсудил с Помпео вопрос выдачи виз дипломатам для приезда в ООН

Генеральный секретарь ООН и госсекретарь США также обсудили ситуацию в мире, включая Афганистан, Сирию, Йемен и Сахельский регион

ООН, 7 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с госсекретарем США Майклом Помпео вопрос выдачи американских виз дипломатам, направляющимся на мероприятия всемирной организации. Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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"Генеральный секретарь и госсекретарь обсудили ситуацию в мире, включая Афганистан, Сирию, Йемен, Сахельский регион, а также вопросы выполнения соглашения [ООН] со страной пребывания (США - прим. ТАСС)", - сказал он.

Сложности с выдачей американских виз стали регулярным препятствием для проведения мероприятий в штаб-квартире ООН. С начала 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Вашингтон не выдал визы более чем 20 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях сентябрьской недели высокого уровня.

Теги
АфганистанСШАСирияЙеменРоссияГутерриш, АнтониуПомпео, Майкл (Майк)
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