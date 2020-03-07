Гутерриш обсудил с Помпео вопрос выдачи виз дипломатам для приезда в ООН

ООН, 7 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с госсекретарем США Майклом Помпео вопрос выдачи американских виз дипломатам, направляющимся на мероприятия всемирной организации. Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь и госсекретарь обсудили ситуацию в мире, включая Афганистан, Сирию, Йемен, Сахельский регион, а также вопросы выполнения соглашения [ООН] со страной пребывания (США - прим. ТАСС)", - сказал он.

Сложности с выдачей американских виз стали регулярным препятствием для проведения мероприятий в штаб-квартире ООН. С начала 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Вашингтон не выдал визы более чем 20 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях сентябрьской недели высокого уровня.