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Минобороны Турции заявило, что ожидает на следующей неделе военную делегацию из России

Минобороны Турции заявило, что ожидает на следующей неделе в Анкаре военную делегацию из РФ - ТВ.

Теги
ТурцияРоссия
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Сирийско-турецкий конфликт
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