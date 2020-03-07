СМИ: в Сирии погиб высокопоставленный представитель иранского КСИР

ТЕГЕРАН, 7 марта. /ТАСС/. Высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) погиб в Сирии. Об этом сообщило в субботу агентство Fars.

Отмечается, что погибшим был Фархад Дабириян, который ранее занимал пост командующего КСИР в Пальмире. Подробности гибели военного не приводятся.

Власти Исламской Республики Иран официально поддерживают правительство Башара Асада с начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году. По официальной версии, иранские силы присутствуют на территории страны только в качестве военных советников. Иранские власти называются своих военных в стране "защитниками святынь", поскольку в Сирии находятся несколько почитаемых мусульманами-шиитами святынь, большинство из которых расположены в Дамаске и Алеппо.