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СМИ: в Сирии погиб высокопоставленный представитель иранского КСИР

По данным агентства Fars, Фархад Дабириян ранее занимал пост командующего КСИР в Пальмире

ТЕГЕРАН, 7 марта. /ТАСС/. Высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) погиб в Сирии. Об этом сообщило в субботу агентство Fars.

Отмечается, что погибшим был Фархад Дабириян, который ранее занимал пост командующего КСИР в Пальмире. Подробности гибели военного не приводятся.

Власти Исламской Республики Иран официально поддерживают правительство Башара Асада с начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году. По официальной версии, иранские силы присутствуют на территории страны только в качестве военных советников. Иранские власти называются своих военных в стране "защитниками святынь", поскольку в Сирии находятся несколько почитаемых мусульманами-шиитами святынь, большинство из которых расположены в Дамаске и Алеппо.

Теги
ИранСирия
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