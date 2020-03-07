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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Боррель назвал начало суда по делу об авиакатастрофе в Донбассе "вехой на пути к истине"

Глава дипломатии Евросоюза вновь заявил о полной уверенности в независимости и профессионализме юридических процедур

БРЮССЕЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Начало суда по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе знаменует собой важную веху на пути установления истины. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза, распространенном в субботу в Брюсселе.

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"Начало уголовного процесса 9 марта знаменует собой важную веху на пути установления истины и достижения справедливости в отношении жертв рейса MH17 и их родственников, а также привлечения к ответственности лиц, виновных в крушении", - говорится в тексте.

По словам Борреля, Евросоюз вновь заявляет о полной уверенности в независимости и профессионализме юридических процедур. "По мере продолжения уголовного расследования Совместной следственной группы ЕС призывает все государства, включая Российскую Федерацию, в полной мере сотрудничать со следствием в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН", - заключил глава дипломатии ЕС.

Теги
УкраинаРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой областиБоррель, Жозеп
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