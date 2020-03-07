Назарбаев и Путин обсудили итоги российско-турецких переговоров по Сирии

НУР-СУЛТАН, 7 марта. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, с которым обсудил итоги российско-турецких переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба первого президента Казахстана в субботу.

"Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, включая итоги прошедших недавно российско-турецких переговоров на высшем уровне по сирийскому урегулированию, в ходе которых была подтверждена важная роль астанинского процесса", - говорится в сообщении.

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин также обсудили график предстоящих встреч. "В заключение беседы стороны с удовлетворением отметили высокую интенсивность казахстанско-российских политических контактов в текущем году", - уточнили в пресс-службе.

Ранее о разговоре Путина и Назарбаева сообщила пресс-служба Кремля. В пятницу первый президент Казахстана встречался с замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, с которым они обменялись мнениями по вопросам внешней политики, в частности, обсудили процесс сирийского урегулирования.

Путин и Назарбаев встречались в начале сентября в Москве, они обсуждали вопросы российско-казахстанского партнерства, актуальные региональные и мировые вопросы. Действующий президент России и первый президент Казахстана также часто общаются по телефону.