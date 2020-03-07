СМИ: трем арестованным принцам в Саудовской Аравии грозит смертная казнь

БЕЙРУТ, 7 марта. /ТАСС/. Младший брат короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и два племянника монарха арестованы в пятницу в Эр-Рияде по обвинению в государственной измене. Как сообщила ливанская газета Al-Akhbar , принцам Ахмеду бен Абдель Азизу, Мухаммеду бен Наифу и его брату Наввафу бен Наифу, согласно законам королевства, грозит смертная казнь или в лучшем случае пожизненное заключение.

По информации издания, все трое были задержаны службой охраны королевского двора, в их домах проведены тщательные обыски. "Место заключения брата короля принца Ахмеда и двух племянников - принцев Мухаммеда и Наввафа - остается неизвестным", - указывает Al-Akhbar.

Как утверждает Al-Akhbar, младший брат короля считался последней надеждой для тех членов королевской семьи, которые настроены оппозиционно по отношению к реформам наследного принца Мухаммеда бен Салмана и критиковали его за слабую реакцию в ответ на выдвинутую Вашингтоном "сделку века" - ближневосточный план урегулирования, ущемляющий права палестинцев.

"Принц Ахмед бен Абдель Азиз находился в добровольной ссылке в Великобритании и не представлял угрозы", - указывает газета. Однако, по ее сведениям, кронпринц настоял на его возвращении на родину и обратился к США за содействием. "Принц Ахмед вернулся из Лондона несколько месяцев назад, получив гарантии от ЦРУ", - отмечает издание.

В 2017 году бен Сальман добился смещения бывшего наследника престола и экс-главы МВД принца Мухаммеда бен Наифа, который пользовался большим доверием у американской администрации после ликвидации террористической сети "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) на территории королевства. "Принц Мухаммед три года находился под домашним арестом в полной изоляции от внешнего мира", - утверждает "Аль-Ахбар". Причины ареста его брата, принца Наввафа бен Наифа остаются неизвестны.

В начале ноября 2017 года Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем поместил под стражу в гостиницу Ritz Carlton в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. Как заявлял кронпринц, 95% обвиняемых согласились на сделку, условием которой была передача части их активов властям в счет причиненного государству ущерба.