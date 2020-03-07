Зариф обвинил Трампа в ужесточении санкций против Ирана в условиях коронавируса

ТЕГЕРАН, 7 марта. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил президента США Дональда Трампа в ужесточении санкционного режима в отношении Тегерана на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Соответствующее заявление министр разместил в субботу на своей странице в Twitter.

"Трамп злонамеренно ужесточает незаконные санкции США, чтобы истощить ресурсы Ирана, необходимые в борьбе с коронавирусом", - сказал он. Зариф добавил, что от заболевания "умирают граждане Ирана". По его словам, "мир не должен больше молчать, поскольку на смену экономическому терроризму США приходит медицинский терроризм".

23 февраля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает возможность обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой возобновить режим антииранских санкций, который был ранее отменен в связи с достижением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно официальным данным, число случаев заражения в исламской республике составляет 5823, при этом зарегистрировано по меньшей мере 145 летальных исходов.