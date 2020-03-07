МИД ДНР: Зеленскому стоит осознать тяжесть последствий заявленного отказа от "Минска"

ДОНЕЦК, 7 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский должен осознавать, что его попытка изменить минские соглашения будет иметь очень тяжелые для Киева последствия. Об этом в субботу заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Ранее Зеленский в интервью британской газете The Guardian заявил, что отводит год на достижение результатов по Донбассу и пообещал выйти из переговоров, если за этот срок "нормандский формат" не принесет результатов. По его словам, формат минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе нужно будет изменить и "выбрать иную стратегию", если до декабря 2020 года в данном процессе не произойдут подвижки.

"Президент Украины продолжает демонстрировать не только во внутреннем медиапространстве, но и международному сообществу, как оригинально он понимает свои обязательства по документам, одобренным странами-гарантами и Советом Безопасности ООН, - говорится в заявлении Никоноровой, которое публикует Донецкое агентство новостей. - В частности, господин Зеленский чуть ли не с гордостью признает тот факт, что он готов запросто отказаться от выполнения комплекса мер, являющегося актом международного права, поскольку он якобы не хочет тратить на его реализацию все пять лет своего президентского срока. При этом сложно понять, что, по мнению украинского лидера, может быть важнее, чем возобновление мира".

По словам главы МИД ДНР, Зеленский может установить в Донбассе мир, но для этого "нужно просто перестать придумывать нелепые отговорки и наконец-то добросовестно, безоговорочно, четко и буквально начать выполнять минские соглашения в согласовании с представителями республик".

"Но если нынешнему президенту ближе путь вооруженного противостояния и агрессивная риторика его предшественника [Петра] Порошенко, который все пытался выставить Российскую Федерацию стороной конфликта, чтобы не общаться с республиками, - мы готовы и к такому варианту. Только в таком случае Киеву уже сейчас стоит осознать последствия и подготовиться, во-первых, к тому, что республики в состоянии ответить на любую провокацию со стороны Украины симметричным образом, а, во-вторых, к неизбежному грузу ответственности перед странами-гарантами за срыв минского процесса", - заключила она.