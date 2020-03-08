Следователи по делу MH17 обсуждали возможность нарушения суверенитета РФ

ГААГА, 8 марта. /ТАСС/. Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения "Боинга" на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей. Об этом свидетельствует новый документ, обнародованный в субботу платформой для независимых журналистов Bonanza Media.

В протоколе встречи оперативного штаба Совместной следственной группы (ССГ) в городе Дриберген (Нидерланды) 25 января 2018 года в частности говорится о том, что члены голландской прокуратуры "подняли вопрос о нарушении суверенитета России путем выхода на свидетелей, которые вероятнее всего проживают в РФ, без информирования об этом российских властей". В ответ на это бельгийская сторона заявляет о том, что "не видит в этом никакой проблемы". Представитель Украины говорит о том, что "не видит в этом сложностей, но должен сперва обсудить этот вопрос [с руководством]". Вслед за этим речь заходит о заманивании свидетелей, а затем и "допросе подозреваемых в РФ, не информируя и не вовлекая в это российские власти".

"Новый документ показывает то, как члены ССГ думают, как они общаются друг с другом, чем они занимаются, какой информацией они обладают, а какой - нет, - отметил в беседе с ТАСС один из основателей платформы Bonanza Media, независимый журналист Макс ван дер Верфф. - Мне кажется, это очень интересный документ, в какой-то степени забавный, но в то же время очень грустный. Например, где речь идет о нарушении российского законодательства путем заманивания свидетелей и скрытия информации от России. Они открыто говорят, что им совершенно безразличны законы РФ. Они готовы нарушить закон, чтобы найти доказательства".

Со своей стороны независимая журналистка Яна Ерлашова, также являющаяся основательницей платформы, обратила внимание на то, что в документе представляют интерес и другие моменты. Например, относительно недовольства голландской стороны тем, что "Служба безопасности Украины (СБУ), по сути, ничего не делает". "В то же время голландцы заявляют о том, что полностью зависят от информации, предоставляемой СБУ", - заметила она. "Очень важный момент в документе, где они обсуждают спутниковые снимки и говорят, что там есть три точки, - продолжила Ерлашова. - Но при этом они говорят, что не будут вдаваться в подробности, не будут это изучать, чтобы избежать неразберихи. Может быть, это остатки ракеты, может быть, это обломки самолета. Они даже не говорят о том, что эти точки могут являться военными самолетами. Они предпочитают игнорировать этот вопрос вообще и открыто это обсуждают: давайте, чтобы не было никаких спекуляций, чтобы избежать всяких теорий заговора, лучше вообще не будем объяснять эти три точки на спутниковых изображениях. Что действительно шокирует. Непонятно, чем вообще занимается официальное следствие".

Крушение и расследование

Пассажирский "Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне прошлого года ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым стал гражданин Украины Леонид Харченко.

Официальные лица России неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.