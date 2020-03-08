Трамп и Болсонару выразили поддержку Гуайдо в "восстановлении демократии"

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Президенты США Дональд Трамп и Бразилии Жаир Болсонару выразили поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо в "восстановлении конституционного порядка" в Венесуэле. Об этом говорится в распространенном в субботу вечером пресс-службой Белого дома совместном заявлении лидеров.

"Президент Трамп и президент Болсонару подтвердили свою поддержку демократии в регионе, в частности временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо (так в США именуют лидера оппозиции - прим. ТАСС) и демократически избранной Национальной ассамблее в их работе по восстановлению конституционного порядка, - отмечается в тексте. - Лидеры также обсудили поддержку усилий Боливии в проведении свободных и честных выборов".

Среди других международных тем Трамп и Болсонару рассмотрели и так называемую сделку века администрации США по Ближнему Востоку.

Торговое соглашение

Президенты США и Бразилии также поручили ведомствам двух стран активизировать работу над торговым соглашением.

"Стороны отметили потенциальные выгоды для бизнеса и рабочих от развития экономических отношений. В этой связи президенты поручили торговым представителям активизировать обсуждения по двустороннему торговому пакету", - отмечается в тексте совместного заявления.

Трамп подтвердил поддержку США заявке Бразилии по вступлению в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Глава Белого дома призвал партнеров "совместно работать для достижения данной цели, что приведет к росту бразильской экономики и повышению ее конкурентоспособности".

Трамп и Болсонару также констатировали завершение разработок в области военных исследований, сотрудничество в сфере науки и космоса.

Как заявлял в сентябре 2019 года глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу, Вашингтон и Бразилиа не определили конкретные сроки заключения соглашения о свободной торговле, переговоры находятся в активной фазе.