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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

В Германии поприветствовали начало судебного процесса по делу MH17

В Берлине отметили, что Германия с самого начала была сторонницей рассмотрения обстоятельств катастрофы, и призвала все страны к конструктивному участию в дальнейшем расследовании

ТАСС, 8 марта. Германия положительно оценивает начало судопроизводства в отношении крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Соответствующая позиция была озвучена в воскресенье внешнеполитическим ведомством страны.

"Германия приветствует начало 9 марта 2020 года уголовного судопроизводства по делу об уничтожении 17 июля 2014 года самолета Malaysia Airlines, [выполнявшего] рейс MH17. Данный процесс является важным шагом к прояснению этого ужасного происшествия, лишившего жизни 298 человек", - говорится в тексте заявления официальной представительницы МИД. Она подчеркнула, что Германия с самого начала была сторонницей рассмотрения обстоятельств катастрофы, и призвала все страны "к конструктивному участию в дальнейшем расследовании".

Пассажирский "Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне прошлого года ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться в Нидерландах 9 марта.

Официальные лица России неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.

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ГерманияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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