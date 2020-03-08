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СМИ: Макрон планирует встретиться с Эрдоганом для прояснения договоренностей по Сирии

Одной из главных тем обсуждений должен стать коридор безопасности вдоль шоссе М-4, которое проходит параллельно сирийско-турецкой границе и соединяет две крупные провинции Хасеке и Алеппо

ПАРИЖ, 8 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет добиться от президента Турции Реджепа Эрдогана четкого подтверждения позиции по Сирии и объяснений по поводу его договоренностей с Россией. Об этом сообщает в воскресенье газета Le Journal du Dimanche.

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По ее информации, Макрон рассчитывает встретить Эрдогана в Елисейском дворце уже в понедельник, однако до сих пор никаких официальных анонсов по этому поводу пресс-служба французского лидера не распространяла. Одной из главных тем обсуждений должен стать коридор безопасности вдоль шоссе М-4, которое проходит параллельно сирийско-турецкой границе и соединяет две крупные провинции Хасеке и Алеппо.

К настоящему моменту корреспонденту ТАСС не удалось получить официальное подтверждение или опровержение данной информации.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган на состоявшихся в четверг в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в Идлибе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения с вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4, вдоль которой будет создан коридор безопасности.

Теги
ТурцияФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипМакрон, Эмманюэль
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