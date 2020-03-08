Власть и оппозиция в Грузии договорились о новой модели проведения выборов в 2020 году

ТБИЛИСИ, 8 марта. /ТАСС/. Представители власти и оппозиции Грузии сумели в воскресенье договориться о проведении парламентских выборов в 2020 году по смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 будут избраны по партийным спискам, а 30 - по мажоритарным. Об этом сообщил председатель парламента Арчил Талаквадзе журналистам после завершения переговоров.

"Сегодняшняя договоренность является прочным основанием для проведения демократических выборов в Грузии. Грузия продолжает усиление своей демократии. Успешным завершением этих переговоров в первую очередь выиграла наша страна, общество и, что самое главное, власть", - сказал Талаквадзе.

Оппозиция и власть вели воскресные переговоры в резиденции посла США в Тбилиси в присутствии посла Келли Дегнан. После завершения встречи все участвующие стороны подписали меморандум, обязывающий правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" инициировать в парламент соответствующие поправки в конституцию. Договоренность также подразумевает установление 1-процентного избирательного барьера для партий.

Согласно действующей редакции конституции, 77 депутатов из 150 избираются по партийным спискам, а 73 проходят по мажоритарным. Избирательный порог составляет 5%.

Политический кризис вокруг избирательной системы в Грузии возник 14 ноября 2019 года, когда парламент отверг поправки в конституцию по переходу полностью на пропорциональную систему выборов. После этого оппозиция объявила бойкот работе парламента и несколько раз устраивала пикет у законодательного органа. Полиции два раза пришлось разгонять демонстрантов.

С ноября по март власть и оппозиция провели четыре официальных раунда переговоров в присутствии иностранных дипломатов, а пятый, на котором была достигнута договоренность, оказался неформальным. Парламентские выборы в Грузии должны состояться в октябре 2020 года.