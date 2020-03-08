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Выборы президента США - 2020

Сенатор от Калифорнии Харрис поддержала предвыборную кампанию Байдена

Камала Харрис вышла из предвыборной гонки в середине декабря 2019 года

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, добивавшаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, поддержала предвыборную кампанию бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

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"Джо Байден с достоинством служил свей стране, и сейчас мы нуждаемся в нем больше, чем когда-либо, - указала Харрис в заявлении, опубликованном в воскресенье в ее Twitter. - Я сделаю все от меня зависящее, чтобы поспособствовать его избранию следующим президентом Соединенных Штатов".

Харрис вступила в предвыборную гонку в январе прошлого года, а вышла из нее в середине декабря. Свое решение она объяснила нехваткой средств на продолжение предвыборной кампании. Телекомпания CNN отмечала, что уровень ее поддержки среди избирателей не превышал 5%.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
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