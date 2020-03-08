Сенатор от Калифорнии Харрис поддержала предвыборную кампанию Байдена

Выжившие после "супервторника". Кто остался в борьбе против Трампа за Белый дом

"Джо Байден с достоинством служил свей стране, и сейчас мы нуждаемся в нем больше, чем когда-либо, - указала Харрис в заявлении, опубликованном в воскресенье в ее Twitter. - Я сделаю все от меня зависящее, чтобы поспособствовать его избранию следующим президентом Соединенных Штатов".

Харрис вступила в предвыборную гонку в январе прошлого года, а вышла из нее в середине декабря. Свое решение она объяснила нехваткой средств на продолжение предвыборной кампании. Телекомпания CNN отмечала, что уровень ее поддержки среди избирателей не превышал 5%.