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Сирийско-турецкий конфликт
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Эрдоган встретится в Брюсселе с главами ЕК и Совета ЕС

Визит турецкого лидера намечен на 9 марта

БРЮССЕЛЬ, 8 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Брюссель в понедельник проведет встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении Европейского совета.

"Президент Турции посетит Брюссель 9 марта, встретится с главой Еврокомиссии и председателем Совета ЕС для обсуждения отношений ЕС и Турции и ситуации в Идлибе", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, главной темой переговоров станет возобновление выполнения Турцией условий соглашения по миграции 2016 года. Согласно этому документу, Турция обязалась закрыть свою границу с ЕС для нелегальных мигрантов, взамен ЕС пообещал ей €6 млрд и безвизовый режим. По данным ЕК, из этих денег ЕС уже выделил Турции €4,7 млрд. Однако безвиз Брюссель Анкаре не дал, сославшись на нарушения прав человека в Турции.

Теги
БельгияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипСирийско-турецкий конфликт
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