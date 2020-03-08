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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Помпео уверен, что Нидерланды добьются справедливости по делу MH17

Госсекретарь США назвал этот судебный процесс "критическим моментом в поисках справедливости" для семей и друзей погибших

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты уверены, что Нидерланды установят истину и добьются справедливости в рамках начинающегося 9 марта судебного процесса по делу о крушении Boeing на Украине. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

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"Мы полностью уверены в том, что судебная система Нидерландов установит истину и добьется справедливости в этом деле. Мы поддерживаем продолжающуюся следственную работу [занимающейся уголовным расследованием крушения Boeing на Украине] Совместной следственной группы (ССГ) в составе Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины", - отметил шеф американской дипломатии.

"Мы призываем все государства сотрудничать в усилиях по установлению ответственных в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН. Этот судебный процесс - критический момент в поисках справедливости для семей и друзей 298 лиц, погибших 17 июля 2014 года", - добавил Помпео.

Пассажирский Boeing компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне прошлого года ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться в Нидерландах 9 марта.

Официальные лица России неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.

Теги
УкраинаСШАНидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой областиПомпео, Майкл (Майк)
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