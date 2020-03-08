В Афганистане заявили, что армия перейдет в наступление, если талибы не прекратят агрессию

ТАСС, 8 марта. Вооруженные силы Афганистана перейдут из обороны в наступление, если радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не прекратит атаки на правительственные объекты до конца недели. Об этом, как сообщает в воскресенье агентство Reuters , заявил исполняющий обязанности министра национальной обороны республики Асадулла Халид.

"Вооруженные силы Афганистана будут оставаться в оборонительном режиме до конца этой недели (рабочая неделя в Афганистане начинается в субботу - прим. ТАСС), согласно указаниям президента Ашрафа Гани и в соответствии с мирным соглашением [между США и талибами], но если "Талибан" не прекратит свои атаки к концу недели, наши войска атакуют врага повсюду", - говорится в заявлении.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. Переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня должны начаться 10 марта. До начала межафганских переговоров в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

7 марта телеканал NBC сообщил, что американские официальные лица получили разведывательные данные, которые свидетельствуют о том, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не намерено выполнять условия мирного соглашения с США.