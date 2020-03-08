В Госдепе заявили, что США не блокировали в СБ ООН заявления по Идлибу

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Делегация США не блокировала заявления Совета Безопасности ООН, касающиеся ситуации вокруг урегулирования сирийского кризиса. С таким утверждением выступила в воскресенье глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter .

"Встреча, за которой следил весь мир".

"Встреча, за которой следил весь мир". Мировые СМИ о визите Эрдогана в Москву

"США высоко оценивают проведенные вчера в СБ ООН консультации по Идлибу. Вопреки тому, что сообщалось, не было ни вето, ни блокировки чего-либо", - написала дипломат.

По ее словам, США "продолжат следить за ситуацией вокруг безопасности на северо-западе Сирии и консультироваться с Турцией по договоренностям о достижении долговременного режима прекращения огня".

В пятницу источник во всемирной организации сообщил ТАСС, что делегация США заблокировала общее заявление СБ ООН в поддержку договоренностей президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по Сирии.

Путин и Эрдоган на состоявшихся в четверг в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в Идлибе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта.

С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом.