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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Эксперты: у голландской прокуратуры вряд ли есть убедительные доказательства по делу MH17

По словам независимых журналистов Макса ван дер Верффа и Яны Ерлашовой, дело насчитывает 36 тыс. страниц, а это значит, что "они скрывают отсутствие доказательств в количестве представляемых документов"

ГААГА, 8 марта. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Прокуратура Нидерландов вряд ли обладает убедительными доказательствами по делу MH17. Такое мнение высказали в воскресенье в беседе с ТАСС независимые журналисты Макс ван дер Верфф и Яна Ерлашова, ведущие расследование катастрофы.

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"Дело насчитывает 36 тыс. страниц. Это значит, что у них нет ничего, - сказал ван дер Верфф. - Они скрывают отсутствие доказательств в количестве представляемых документов. Я так думаю, что если в деле есть действительно неопровержимые доказательства, их можно изложить на одной странице". "Мы не хотим спекулировать относительно исхода [рассмотрения дела], но уже сейчас все понятно, - заметил он. - На протяжении шести лет судьи не слушали ничего, кроме пропаганды. Как они смогут сказать, что доказательств недостаточно и что эти люди невиновны? Судьям тогда придется иммигрировать или сделать пластическую хирургию".

"Хорошо, что по крайней мере у одного из подозреваемых есть защита, - подчеркнула со своей стороны Ерлашова. - Это очень хорошая стратегия. Было бы грустно наблюдать, если бы никто не представлял этих людей. Это сделает рассмотрение дела более трудоемким, не таким простым для голландцев".

Заманивание свидетелей и нарушение суверенитета

Ранее журналисты на своей платформе Bonanza Media опубликовали ряд документов, которые поставили под серьезное сомнение деятельность международных следователей, занимающихся уголовным расследованием крушения. Так, один из документов свидетельствует о том, что, по данным голландской стороны, трагедия произошла в районе, где не находилось ни одного зенитного ракетного комплекса "Бук". Другие документы говорят о том, что во время авиакатастрофы в небе были замечены украинские истребители. Опубликованный в субботу протокол заседания оперативного штаба ССГ свидетельствует о том, что члены голландской прокуратуры поднимали вопрос о "нарушении суверенитета России путем выхода на свидетелей, которые скорее всего проживают в РФ, без информирования об этом российских властей". Вслед за этим речь шла о заманивании свидетелей, а затем и "допросе подозреваемых в РФ, не информируя и не вовлекая в это российские власти".

Ван дер Верфф и Ерлашова добавили, что пытались связаться с голландскими адвокатами, которые в ходе начинающегося в понедельник судебного процесса по делу MH17 будут представлять подозреваемого Олега Пулатова. Однако ответа они пока не получили.

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НидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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