Кипр направит в Грецию силы безопасности для помощи в охране границ от мигрантов

НИКОСИЯ, 8 марта. /ТАСС/. Республика Кипр направит в Грецию сотрудников сил национальной безопасности для оказания помощи Афинам в охране границ от притока мигрантов. Об этом сообщило в воскресенье Кипрское информационное агентство со ссылкой на официального представителя кипрского правительства в ранге министра Кириякоса Кушоса.

Последний не уточнил, представители каких именно подразделений сил национальной безопасности или органов правопорядка поедут на Балканы, но сообщил, что решение направить их туда было принято по итогам долгого телефонного разговора, который состоялся у президента Кипра Никоса Анастасиадиса с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Во время этого разговора лидеры двух стран обсудили развитие событий с учетом осуществляемой Турцией миграционной политики, а также тех инцидентов, которые происходят на греко-турецкой границе.

Также было сказано, что Анастасиадис и Мицотакис согласовали единую позицию, которой они собираются придерживаться во время запланированной на вечер воскресенья их совместной беседы по телефону с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, предшествующей намеченным на понедельник в Брюсселе переговорам главы Евросовета с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В конце февраля после столкновения с сирийской армией, в котором погибли 36 турецких военнослужащих, Анкара приняла решение не останавливать беженцев из Сирии, которые стремятся попасть в ЕС. Власти Турции оценивали число пересекших границу беженцев в 100 тыс. человек. Евросоюз ведет с Турцией переговоры о разрешении ситуации и обещает поддержку сталкивающимся с наплывом беженцев Греции, Болгарии и Кипру. Граница Турции и ЕС была закрыта для мигрантов с 2016 года в рамках договоренности Брюсселя и Анкары о безвизовом режиме, который, однако, так и не был введен.