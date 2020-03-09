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Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории

В Черногории десятки тысяч верующих потребовали отмены закона о вероисповедании

В шествии в Подгорице впервые приняли участие ученые, поддержавшие требования собравшихся

БЕЛГРАД, 9 марта. /ТАСС/. Несколько десятков тысяч верующих вышли в воскресенье на улицы столицы Черногории Подгорицы, требуя от властей отмены закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом сообщила пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии СПЦ.

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Сообщается, что молебен и последующее особое протестное шествие - литию - возглавили митрополит Амфилохий и епископ Диоклийский Методий. Помимо нескольких десятков тысяч верующих, в шествии впервые приняли участие 60 профессоров столичных университетов. Ученые поддержали требования собравшихся по защите святынь.

Митрополит Черногорско-Приморский в обращении к протестующим подчеркнул, что народ не выступает против государства, потому что государство принадлежало и принадлежит народу. Он также посоветовал властям не отождествлять себя с государством. "Государство является нашим, наши предки встроены в него, в его правду и истину, культуру и веру", - заявил он.

Пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии также сообщила о протестных шествиях верующих в городах Никшич, Котор, Герцег-Нови, Плевля, Бар, Даниловград, Беране, Биело-Поле, Жабляк, а также в селах Мурино, Плужине, Рожае.

Теги
ЧерногорияСитуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
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