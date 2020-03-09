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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Глава британского МИД приветствует судебный процесс по делу MH17 в Нидерландах

Доминик Рааб убежден в том, что Москва должна оказывать поддержку голландскому суду в ходе рассмотрения этого дела "в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН"

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Великобритания приветствует начинающийся в Нидерландах суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы британского МИД Доминика Рааба.

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"Этот судебный процесс является важной вехой в деле привлечения к ответственности лиц, виновных в том, что почти шесть лет назад рейс MH17 был сбит, а 298 человек на его борту, в том числе 10 британских граждан, погибли", - отметил Рааб.

Он подчеркнул, что Лондон "полностью доверяет голландской судебной системе" и продолжает поддерживать работу Совместной следственной группы (ССГ). В МИД Великобритании также напомнили, что Соединенное Королевство выделило £100 тыс. ($131 тыс. по текущему курсу) для организации этого судебного процесса.

Рааб выразил убежденность в том, что Москва должна оказывать поддержку голландскому суду в ходе рассмотрения этого дела "в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН". "Несущие ответственность за это ужасающее преступление не могут остаться безнаказанными", - добавил он.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Поскольку почти две трети пассажиров являлись подданными Нидерландов, было принято решение, что судебный процесс должен проходить в Нидерландах и по голландским законам.

В июне прошлого года ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко.

Официальные лица России неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.

Теги
ВеликобританияРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой областиРааб, Доминик
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