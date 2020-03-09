Япония проведет заседание Совета национальной безопасности на фоне ракетного пуска КНДР

ТОКИО, 9 марта. /ТАСС/. Правительство Японии в понедельник проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности страны на фоне очередного ракетного пуска, проведенного КНДР. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в бюджетной комиссии нижней палаты парламента страны.

"Во второй половине дня пройдет заседание Совета национальной безопасности по этому вопросу", - отметил он, подчеркнув, что ракеты КНДР упали в Японском море за пределами исключительной экономической зоны страны. Информации о каком-либо ущербе для японской гражданской авиации или судоходства в регионе также не поступало, добавил Абэ. Глава японского правительства также сообщил, что отдал распоряжение всем профильным министерствам и ведомствам осуществлять оперативный сбор и анализ информации о запуске и в полной мере предоставлять все необходимые данные местному населению.

Министр обороны Японии Таро Коно, в свою очередь, заявил журналистам, что запущенные КНДР ракеты были, "судя по всему, баллистическими", добавив, что в настоящее время специалисты ведомства занимаются сбором и анализом данных. По данным японского оборонного ведомства, северокорейские ракеты пролетели от 100 до 200 км, сейчас эти данные уточняются.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея сообщило, что КНДР произвела запуск трех снарядов из города Сондок на востоке страны в направлении Японского моря. На прошлой неделе Пхеньян также проводил ракетные испытания, в ходе которых, по данным Министерства обороны Японии, КНДР провела запуск двух баллистических ракет малой дальности.