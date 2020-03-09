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Сирийско-турецкий конфликт
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В Анкаре заявили, что военные России и Турции начнут переговоры по Идлибу 10 марта

Стороны намерены обсудить детали совместного патрулирования автомобильной магистрали М-4 в Сирии, начало которого намечено на 15 марта
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© AP Photo/Baderkhan Ahmad

АНКАРА, 9 марта. /ТАСС/. Переговоры с участием военной делегации из России по ситуации в идлибской зоне деэскалации начнутся в Анкаре 10 марта. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Министерства национальной обороны Турции.

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"В соответствии с московским меморандумом [по Идлибу] 10 марта в Анкаре начнутся переговоры с участием российской военной делегации", - отмечается в коммюнике.

Ожидается, что стороны обсудят детали совместного патрулирования автомобильной магистрали М-4 в Сирии, начало которого намечено на 15 марта.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М-4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом.

Теги
СирияТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
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