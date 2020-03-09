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СМИ: в Хартуме совершено покушение на премьер-министра Судана

Телеканал Al Arabiya сообщает, что в центре суданской столицы был подорван его автомобиль
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук EPA-EFE/OMER MESSINGER
Описание
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук
© EPA-EFE/OMER MESSINGER

КАИР, 9 марта. /ТАСС/. Неизвестные совершили в понедельник покушение на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации осведомленных источников в суданской столице, во время проезда кортежа главы правительства под автомобильным мостом сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в припаркованный автомобиль. Политик, по поступающим сведениям, не пострадал.

Абдалла Хамдук возглавил суданское правительство в конце августа прошлого года спустя несколько месяцев после военного переворота в стране и отстранения от власти управлявшего Суданом 30 лет президента Омара аль-Башира.

 

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Судан
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